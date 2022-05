Kroatian häirikköpresidentti ei pysäytä Suomen Nato-jäsenyyttä, mutta uhittelun taustalla on vakava kiista, joka heiluttaa Bosniaa

Bosnia-Hertsegovinan syvenevä poliittinen kriisi on putkahdellut esiin pienenä sivujuonena Suomen Nato-prosessissa.

Kroatian presidentti Zoran Milanović on uhannut pysäyttää Naton laajentumisen. Uhittelun taustalla on kiista kroaattien asemasta naapurimaa Bosniassa.

Asiantuntijoiden arvio on, että häirikköpresidentiksi kehittynyt Milanović ei voi toteuttaa uhkaustaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden pysäyttämisestä.

Kroatian presidentti Zoran Milanović on riidoissa maan hallituksen kanssa, ja hän on herättänyt huomiota jyrkillä lausunnoillaan.

- Presidentillä on jonkin verran valtaa Kroatian järjestelmässä, mutta hallituksella on keinot kiertää presidentin vastarinta, sanoo professori Dorian Bieber itävaltalaisesta Grazin yliopistosta puhelinhaastattelussa.

"Kukaan ei ymmärrä presidenttiä"

Balkaniin erikoistuneen Bieberin mukaan yleinen käsitys Kroatiassa on, että Milanović on jotenkin sekaisin. Kukaan ei tunnu ymmärtävän, mitä presidentti tavoittelee useissa muissakin kysymyksissä, joissa hän on antanut hämmentäviä lausuntoja.