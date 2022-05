Koiranomistajat ovat innostuneet opettamaan koirille puhumista äänipainikkeilla – mutta ymmärtääkö koira sanojen merkityksen kuten ihminen?

Touhotus jatkuu ja koirille tunnusomaisesti Väätäinen työntää nenänsä haaroihini. Nyt se jättää kuitenkin hienotunteisesti kommentoimatta tekosiaan. Ehkä tänään on hiljaisempi päivä, sillä olohuoneen lattialla olevat painikkeet saavat olla loppuhaastattelun ajan rauhassa.

Väätäinen kommunikoi omistajansa Heli Soinin kanssa äänipainikkeiden avulla. Painikkeet ovat trendikäs ilmiö lemmikinomistajien keskuudessa. Tämä ilmiö on lähtenyt liikkeelle rapakon takaa.

Hunger tuli osuneeksi kultasuoneen, sillä videot todellakin löysivät yleisönsä. Tällä hetkellä Hungerin Instagram-tilillä on yli 800 tuhatta seuraajaa.

Vuonna 2020 Hunger julkaisi muistelma- ja opaskirjan How Stella learned to talk, joka on tänä keväänä julkaistu myös suomeksi.