Selvitimme, miten Nato-hakemus tehdään käytännössä – lue asiantuntijan lyhyet vastaukset 14 kysymykseen

Eduskunta käsittelee asiaa maanantaina . Valtaosa kansanedustajista on jäsenyyden kannalla. Keskustelun jälkeen asia lähetetään valiokuntakäsittelyyn ja käydään läpi palautekeskustelussa. On myös odotettavissa, että kansanedustajat vielä äänestävät Nato-jäsenyydestä.

Ulkoministeriön turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikön päällikkö Minna Laajava kertoo, miten jäsenyyden hakeminen käytännössä tapahtuu, kun kansallinen päätöksentekoprosessi on viety loppuun.

– Suomen Nato-hakemus on kirje, jossa Suomi ilmoittaa Natolle halukkuudestaan liittyä Natoon ja aloittaa liittymiskeskustelut. Kirjeen muoto on kohtalaisen lyhyt. Se toimitetaan Natolle sitten, kun on edetty kansallisessa päätöksentekoprosessissa.