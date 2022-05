Suomen tiet rapautuvat nyt ennätystahtia – tiet ovat nyt huonommassa kunnossa kuin kertaakaan 1990-luvun jälkeen

Tiellä on kuoppia, reikiä ja uria. Viime talven jälkeen tien runko on paikoin pettänyt. Vastaavassa kunnossa olevia teitä löytyy tuhansia eri puolilta maata.

– Tiet ovat ennätyksellisen huonossa kunnossa siinä mielessä, että huonokuntoisia päällystettyjä teitä on ennätysmäärä, sanoo vanhempi asiantuntija Pertti Virtala Destialta.

Väylävirasto arvioi, että vuoden lopussa huonokuntoisia teitä on noin 7800 kilometria, mutta tilanne pahenee nopeasti. Destian arvion mukaan ensi vuonna huonokuntoisten teiden pituus on jo lähes 9000 kilometriä.

Lähes yhtä huono tilanne oli 1990-luvun alussa, jolloin huonokuntoisia päällysteitä oli 6500 kilometrin matkalla. Määrä saatiin hetkeksi puolitettua, kun teiden kunnossapitoa lisättiin. Korjausvelkaa on alkanut kertyä uudelleen 2010-luvulta lähtien.

Suomen tieverkon korjausvelka on kasvanut Väyläviraston selvityksen mukaan jo 1,5 miljardiin euroon.

Vielä alkuvuodesta Väyläviraston tavoitteena oli, että kesällä Suomessa päällystettäisiin noin 2700 kilometriä teitä, mutta hinnat ovat nousseet viime kuukausina jopa 30 prosenttia. Erityisesti öljyn hinnannousu on nostanut asfaltin valmistamisessa tarvittavan bitumin hintaa.

Niinpä päällystettyjen maanteiden korjaamiseen myönnetyt 200 miljoonaa euroa riittävät noin 2300 kilometrin asfaltoimiseen (siirryt toiseen palveluun) . Käytännössä vain valta- ja päätiet pystytään pitämään kunnossa. Suomen tieverkostolla päällystettyjä teitä on vajaat 51 000 kilometriä.

– Tilanne on haastava erityisesti vähäliikenteisellä tiestöllä, mutta joudumme priorisoimaan rahat tiestölle, jossa kulkee valtaosa liikenteestä, sanoo Nygård.

Uusioasfaltti tuleekin kalliiksi jos kunnostus myöhästyy

Päällystysmääriä on voitu lisätä hyödyntämällä uutta asfalttia edullisempaa uusioasfalttia, jossa raaka-aineena hyödynnetään käytöstä poistettavaa päällystettä.

– Uusioasfaltti on kustannustehokas, jos se päästään uusimaan ajallaan. Kerran tai kahdesti voidaan tehdä ohuempi kerros uusioasfalttia, mutta sitten on tehtävä isompia toimenpiteita, jatkaa Nygård.

– Vesi ei valu tarpeeksi nopeasti tieltä, ja jos on halkeamia, niin vesi menee rakenteisiin ja tekee tuhoa. Väärä sivukaltevuus voi myös vaarantaa liikenneturvallisuutta.

Hyvä soratie on parempi vaihtoehto, kuin huonokuntoinen päällystetty tie, sanoo Väyläviraston kunnossapito-osaston johtaja Magnus Nygård.

Yhä useampi tie palautetaan sorateiksi

– Jos tie on menettänyt liikenteellisen merkityksen, ja siellä on huonokuntoinen kestopäällyste, niin yksi vaihtoehto on tien muuttaminen soratieksi, myöntää Nygård.