Toimittaja Maryan Abdulkarim jättää Ylen aamun Jälkiviisaat Timo Soinin takia – Yle olisi toivonut jatkoa

Ylen aamun Jälkiviisaat-paneeliin vuosia kuulunut toimittaja Maryan Abdulkarim kertoo vetäytyvänsä ohjelmaosiosta. Abdulkarim on julkaissut Halima-verkkomedian sivuilla kirjoituksen (siirryt toiseen palveluun) , jossa hän perustelee ratkaisuaan sillä, että Jälkiviisaiden uudeksi paneelikeskustelijaksi on otettu entinen perussuomalaisten puheenjohtaja ja ulkoministeri Timo Soini .

Jälkiviisaat on ollut Abdulkarimille mahdollisuus keskustella yhteiskunnallisista asioista ilman, että hänen oma identiteettinsä on keskiössä. Hän ei enää koe tätä mahdolliseksi, kun Soini on mukana raadissa.