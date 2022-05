Narkomaanien korvaushoito tuo säästöjä, mutta kaipaa yhtenäisiä hoitokriteereitä – Miia, 25, ei enää joudu, vaan saa mennä kuntoutukseen

Pete on saanut korvaushoidosta hyvin apua matkalla kohti päihteetöntä elämää. Päivi Leppänen kyseli kokemuksia Peteltä, jolla on takanaan 22 vuotta huumeita. Sen jälkeen avohoitopalveluiden ylilääkäri Markus Partanen A-klinikka Oy:stä kertoo, mitä parannettaa systeemissä vielä on.