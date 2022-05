"Kannattaa ehkä sittenkin kunnioittaa isin papupatoja", sanoo Enni-Lotta Lahti, 8 – Lapsille kerrottiin, mitä herkuissa oikein on, ja moni yllättyi

Koulun liikuntasali on täyttynyt oppilaista tietoiskun äärelle.

– Hyi, kauhiaa!, puistattelee Enni-Lotta. Tulis varmaan sillain, että… mitä tää on?! Aivot räjähtää ja kaikkee!

Perusta terveelle elämälle rakennetaan lapsena

– Sydänasian kannalta tuli mieleen, kuinka tärkeää näistä asioista on puhua jo pienenä. Se on myöhäistä sitten eläkeläisenä alkaa elämään terveellisesti.

Sydänliitto kannustaa, että ruoalla saa leikkiä, mutta ei sotkea. Kun ruoka-annos on houkutteleva, se häviää lautaselta parempiin suihin erittäin todennäköisesti.

Yksinkertaisimmillaan ruisleivän päälle voi laittaa kirsikkatomaatit silmiksi ja juustosiivun kieleksi. Vain mielikuvitus on rajana.

Kokkolan Sydänyhdistyksen Seija Klemola on nähnyt ruokailon ja yhdessä tekemisen taian omassa perheessään jo vuosikymmenten ajan.

Sunnuntait ovat aina olleet Klemolan perheessä juhlapäiviä. Alku-, pää- ja jälkiruuat tehdään yhdessä. Lapset kattavat pöydän. Perinne on siirtynyt luontaisesti sukupolvelta toiselle, aina lastenlasten lapsille.

Sydänliiton Sydänviikkoa on vietetty vuodesta 1990 lähtien. Tämän vuoden teema on Iloa ruuasta. Kampanja on suunnattu lapsille ja lapsiperheille.