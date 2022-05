Ilmainen personal trainer, aamutulet ja perhonsidontaa – Savossa testataan auttaako mielekäs tekeminen jaksamaan työssä paremmin

Teollisuudestaan tunnetussa Vieremän kunnassa halutaan pitää alueen yrityksissä työskentelevistä ihmisistä hyvää huolta. Parhaillaan testataan, mikä merkitys työhyvinvointiin on mielekkäällä vapaa-ajan harrastamisella.

Tavoitteena on parantaa ihmisten fyysistä, psyykkistä ja myös sosiaalista hyvinvointia. Osa toiminnasta on kaikille avointa ja osa tapahtuu yrityksissä. Kynnys on matala ja tekemiseen ei tarvitse sitoutua kuin yhdeksi kerraksi.