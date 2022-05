Elon Musk pani Twitter-kauppansa jäihin

Miljardööriliikemies Elon Musk ilmoittaa Twitterissä, että hänen hankkeensa ostaa viestipalvelu Twitter on toistaiseksi jäissä. Muskin mukaan tarkoitus on tarkistaa, pitääkö paikkansa, että vale- ja bottitilien määrä on todella alle viisi prosenttia.

Musk on tarjonnut Twitteristä 44 miljardia dollaria, mutta kaupan toteutumisesta on herännyt epäilyjä. Twitterin pörssikurssi on Muskin tviitin jälkeen kääntynyt liki 20 prosenttia miinukselle ennen kaupankäynnin alkua. Teslan kurssi taas lähti voimakkaaseen, liki 40 prosentin nousuun.

Kaupan toteutumista on jo pitkään epäilty markkinoilla, eikä Twitterin kurssi ole viime aikoina ollut sillä tasolla, joka vastaisi Muskin tarjoamaa hintaa.

Trump takaisin ja käyttäjämäärät moninkertaisiksi

Musk on antanut suurisuuntaisia lausuntoja aikeistaan tehdä muutoksia Twitterin toimintaan. Hän on muun muassa esittänyt aikovansa päästää Yhdysvaltojen entisen presidentin Donald Trumpin takaisin palvelun käyttäjäksi. Twitter antoi Trumpille porttikiellon viime vuoden tammikuussa, sen jälkeen kun Trumpin kannattajat rynnivät Yhdysvaltain kongressiin.

Lisäksi Musk on sanonut haluavansa putsata pois kaikki vale- ja bottitilit palvelusta ja varmentaa kaikkien henkilökäyttäjien henkilöllisyyden. Musk on ollut aikeissa rahoittaa ostonsa osin omasta varallisuudestaan, osin lainoilla, joiden vakuudeksi hän on antamassa sähköautovalmistaja Teslan osakkeita. Teslan kurssi on Muskin ostosuunnitelman myötä ollut kovassa laskussa, koska sijoittajat ovat epäilleet yhtiön joutuvan heitteille, jos Musk keskittyy Twitteriin.

Markkinoilla on herännyt epäilyjä myös Muskin Twitter-suunnitelmien toteuttamiskelpoisuudesta. Hän on sanonut haluavansa vähentää Twitterin riippuvuutta mainoksista ja kerätä institutionaalisilta käyttäjiltä maksuja. Palvelulla on nykyisin noin 229 miljoonaa käyttäjää, mutta Musk on julistanut haluavansa kasvattaa käyttäjämäärän 600 miljoonaan vuoteen 2025 ja 931 miljoonaan vuoteen 2028 mennessä, kertoo New York Times.