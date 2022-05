Yle avaa uudet toimitukset Jämsään ja Raumalle – lisää läsnäoloa ja entistä monipuolisempia uutisia

– Meillä on aluetoimitukset kaikissa maakunnissa, mutta haluamme lisätä paikallista näkyvää läsnäoloa ja parantaa paikallisuutisten hankintaa. Tähän yksi konsti on pienet paikallistoimitukset, joiden toimittajista tulee paikkakunnalla kaikille tuttuja, perustelee Ylen aluetoiminnan päällikkö Jyri Kataja-Rahko .

Journalismin moniottelija ja kuvajournalisti

Parikka on journalismin moniottelija, joka on ollut muun muassa Moskovan kirjeenvaihtajana ja on aina valmis oppimaan uutta. Hän on esihenkilötyön konkari, joka halusi kentälle yhden naisen kuvausryhmäksi ja jolta sujuu koko tuotanto kaikkiin Ylen välineisiin.