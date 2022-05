Listasimme The Rasmuksen kovimmat kilpailijat tänä iltana – Euroviisujen finaali alkaa kello 22

Sanotaan, että Euroviisujen finaalissa paras paikka esiintyä on jälkimmäisen puoliskon loppupuolella. Silloin kappale jää parhaiten katsojien mieleen. Suomen The Rasmus ei voittanut tässä lotossa, sillä bändi esiintyy aivan finaalin alussa neljäntenä. Suomalaisten rockbiisi kuitenkin erottuu edukseen, sillä sitä ennen ja sen jälkeen ovat kisan rauhallisimmat kappaleet Portugalista ja Sveitsistä. Yhtye kokee alkupään esiintymispaikan etuna myös siinä mielessä, että he pääsevät nauttimaan muiden esityksistä.

Italian euroviisuedustajien Mahmoodin ja Blancon Brividi-kappaleen esitys on pelkistetyn yksinkertainen. Kuva: EBU / CORINNE CUMMING

Italian Mahmood & Blanco: Brividi

Kun isäntämaa Italia valitsi San Remon musiikkifestivaalilla Brividin edustamaan maata Euroviisuissa, se ampaisi heti maailman kuunnelluimpien kappaleiden joukkoon Spotifyssa. Se on edelleen viisubiiseistä striimatuin. Kerran aikaisemmin Italiaa viisuissa edustaneen Mahmoodin ja vasta 19-vuotiaan Blancon kappale kertoo pelosta ilmaista tunteita jonkun edessä, jota rakastaa. Lavalla kaksikko ottaa toisiinsa kontaktia intensiivisesti, ja kaksikolta on kysytty usein, kertooko biisi miesten välisestä rakkaudesta. Blanco on kertonut olevansa hetero, mutta Mahmood ei ole halunnut määritellä seksuaalisuuttaan. Kappaleen musiikkivideolla Mahmood nähdään syleilemässä miestä. Artistien mukaan Brividi kertookin siitä, että jokaisella on oikeus rakastaa, ketä haluaa. Brividi tarkoittaa kylmiä väreitä.

Espanjan viisuedustaja Chanel esittelee tanssitaitojaan SloMo-kappaleen esityksessä. Kuva: EBU / CORINNE CUMMING

Espanjan Chanel: SloMo

Kisan vaativin ja hätkähdyttävin tanssinumero nähdään Espanjan Chanelin lattaripoljentoisen biisin esityksessä. Paljastavaan matador-tyyliseen kimallekirjailtuun asuun pukeutunut laulaja heiluttaa tukkaa ja pyörii lattialla seksikkäästi muiden tanssijoiden kanssa. Kuubalais-espanjalaisen Chanelin kunto on kohdallaan, sillä kaikkien tanssiliikkeiden jälkeen hän laulaa kuulostamatta hengästyneeltä. Se ei liene ihme, sillä hänellä on kokemusta teatterista ja musikaaleista.

Kalush Orchestra edustaa Ukrainaa Torinon Euroviisuissa. Kuva on yhtyeen toisista lavaharjoituksista. Kuva: EBU / CORINNE CUMMING

Ukrainan Kalush Orchestra: Stefania

Onko tässä tämän vuoden Euroviisujen voittaja? Tätä on pähkäilty koko kevään ajan. Kalush Orchestran kappale Stefania nousi vedonlyontitilastojen kärkeen heti, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Perinteistä ukrainalaista musiikkia ja hip hopia yhdistävä biisi saa varmasti sympatiapisteitä yleisöltä, mutta ammattilaisraatien mielipidettä on vaikeampi veikata. Kappaleen kertosäe on hypnoottisen mieleenpainuva.

Moldovan euroviisuedustaja Zdob şi Zdub and Advahov Brothers luottaa esityksessään perinteiseen tanssipoljentoon. Kuva: EBU / CORINNE CUMMING

Moldovan Zdob şi Zdub and Advahov Brothers: Trenuleţul

Moldovan menevä ralli on Torinon Euroviisujen hyväntuulisin kappale. Kun tämä tiukkapoljentoinen itäeurooppalaishumppa pärähtää käyntiin, on pakko päästä tanssimaan. Kappale kertoo junamatkasta Moldovan Chișinăusta Romanian Bukarestiin. Hey ho, let's go! Folklore and rock'n'roll!

Ruotsin viisuedustajan Cornelia Jakobsin esityksessä keskeisenä elementtinä on pyörivä iso ympyrä. Kuva: EBU/SARAH LOUISE BENNETT

Ruotsin Cornelia Jakobs: Hold me closer

Kyllä ruotsalaiset osaavat laadukkaan popmusiikin tekemisen. Muutamana edellisvuonna Ruotsi on lähettänyt viisuihin haaleaa keskitien radiopoppia, mutta Cornelia Jakobsin kappale on hieno sävellys. Vaikkakin mieleen tulee hieman Lady Gagan ja Bradley Cooperin Shallow. Ruotsalaiset ovat aina ajan hermolla ja siksi Cornelia esiintyy avojaloin ja hieman tukka pörröllään. Koska autenttisuus on nyt in.

Iso-Britannian Sam Ryder esiintyy viisulavalla helmikirjaillussa haalarissa kitaran kanssa. Kuva: EBU / CORINNE CUMMING

Iso-Britannian Sam Ryder: Space Man

Britit eivät ole pärjänneet viisuissa vuosikausiin, sillä he ovat suhtautuneet kisaan camp-hengessä. Nyt maata edustaa pitkätukkainen ja parrakas Sam Ryder, jolla on Tiktokissa yli 12 miljoonaa seuraajaa. Korkeilla nuoteilla taituroivan Ryderin kappale kuulostaa siltä kun tehosekoittimeen olisi laitettu kaikki brittisuuruudet kuten Elton John, Queen, Oasis, Beatles ja David Bowie. Laulajan mukaan kappale onkin kunnianosoitus juuri heille.

Serbian Konstraktan viisuesityksessä olennaisessa osassa ovat käsiliikkeet. Kuva: EBU/SARAH LOUISE BENNETT

Serbian Konstrakta: In corpore sano

Tämän vuoden suurin yllättäjä on Serbia. Kukapa olisi uskonut, että käsiä lavalla pesevä artisti nousee mukaan viisujen kärkikahinoihin. Ja vielä kun Konstrakta laulaa kappaleessaan Meghan Marklen hiuksista ja artisteja kaltoin kohtelevasta Serbian terveydenhuollosta. Vaikka sanoista ei ymmärtäisi mitään, biisissä koukuttaa monotoninen kertosäe ja kätten taputukset. Serbian kappale ja sen esitys osoittavat, että aitous erottuu Euroviisuissa aina. Olipa se kuinka vinksahtanutta tahansa.

Torinon Euroviisujen finaali lähetetään suorana TV1:ssä, Areenassa ja Radio Suomessa klo 22 alkaen.