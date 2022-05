Herätys: Mitä turvaa Suomi saisi Natoon haun aikana? | Ukraina voitti Euroviisut | Ylisuurista ruoan hinnan korotuksista varoitus

Näin Nato-maat turvaavat Suomea Venäjältä hakuaikana

Suomen hallituksen ja presidentin odotetaan tänään päättävän Nato-jäsenyyden hakemisesta. Jäsenyysprosessi kestää kuitenkin vielä kuukausia tai jopa vuoden. Ennen Naton jäseneksi liittymistä Venäjä saattaa painostaa Suomea eri tavoin, myös sotilaallisesti. Asiantuntijat kutsuvatkin epävarmoja kuukausia niin sanotuksi harmaaksi ajaksi. Suomen johto on pyrkinyt saamaan turvaa läntisiltä Nato-mailta jäsenhaun ajaksi. Avaamme lyhyesti, mitä näistä turvalupauksista tiedetään .

Ukrainan Kalush Orchestra voitti Euroviisut, The Rasmus jäi sijalle 21

Ukrainan Kalush Orchestra voitti Euroviisut varhain sunnuntaina Suomen aikaa kappaleellaan Stefania. Kalush Orchestra kuului koko kevään ajan Euroviisujen ennakkosuosikkeihin. Toiseksi tuli Britannian Sam Ryder kappaleella Space Man, kolmanneksi Espanjan Chanel kappaleella SloMo. Suomen The Rasmus jäi sijalle 21. Yhtyeen jäsenet kertoivat Ylen haastattelussa , että Ukrainan voitto Euroviisuissa oli omaa sijoitusta tärkeämpi, sillä ihmiset Euroopassa äänestivät rauhan puolesta.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu varoittaa ylisuurista ruoan hinnan korotuksista

Kaupan päätös neuvotella jo sovituista hankintahinnoista uudelleen on elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikbergin mukaan oikeansuuntainen, mutta siihen voi liittyä myös ongelmia. Esimerkiksi S-ryhmä on keskustellut hinnoista lihateollisuuden, kalankasvattajien ja meijereiden kanssa. Tavoitteena on tuottajien raaka-aineista saamien tulojen turvaaminen.