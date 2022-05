Herätys: SDP linjaa Nato-kantansa | Venäjän vasta-askeleet osoittavat presidentin mukaan muutoksen | Viisuvoittoa povataan Ukrainaan

SDP linjaa tänään kantansa Nato-jäsenyyteen

Presidentti Niinistö: Venäjän vasta-askeleet näyttävät muutoksen

Presidentti Niinistö on lauantaina Ykkösaamun vieraana kello 10.05.

Venäjän vasta-askeleet näyttävät, kuinka syvästi Suomen ja Venäjän väliset suhteet ovat muuttuneet, sanoo tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Suomen aiemmin vaalima erityissuhde on muuttunut toiveeksi arkisten asioiden hoitamisesta, mallina on Norja, hän toteaa. Niinistö on suorassa Ykkösaamun haastattelussa tänään klo 10.05.