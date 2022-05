SDP päättää tänään Nato-kannastaan – asiantuntija pitää lopputulosta selvänä: “Maton vetäminen puheenjohtajan alta on täysin mahdotonta”

Samaa mieltä on myös Helsingin yliopiston poliittisen historian emeritusprofessori Seppo Hentilä , joka on seurannut suomalaisten puolueiden pitkiä kehityskaaria.

Hentilä viittaa vastauksessaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) ja tasavallan presidentti Sauli Niinistön torstaiseen kannanottoon, jonka mukaan “Suomen on ensi tilassa haettava Naton jäseneksi”.

– Maton vetäminen oman puheenjohtajan alta on täysin mahdotonta. Lopputulos on etukäteen täysin selvä.

Hentilä kiinnittää kokouksessa huomiota siihen, esittääkö kukaan Naton jäsenhakemusta vastustavia puheenvuoroja. Hänen mukaansa nykyisessä ilmapiirissä on vaikeaa kritisoida jäsenyyttä puolustusliitossa.

– Tilanne on niin selkeä, tätä vauhdikkuutta ei tarvitse pelätä, Hentilä sanoo.

Useiden demareiden kannat ovat kääntyneet

Myös useat demarikansanedustajat ja -ministerit ovat kertoneet myönteisestä kannastaan. Hentilä epäilee, että puolueessa on ollut jo aiemmin myönteistä ajattelua puolustusliittoa kohtaan. Sitä ei ole vain kerrottu ääneen.

Tämä on koskenut Hentilän mukaan myös muita puolueita. Emeritusprofessori sanoo, että mielipiteitä on pantattu itsellä, koska turvallisuusympäristössä ei tapahtunut suuria muutoksia ennen Ukrainan sotaa ja kansalaismielipide oli Nato-jäsenyyttä vastaan.

Hentilän mukaan SDP:n sisällä ei ole ollut tähän mennessä selkeää jakolinjaa Nato-kysymyksessä, vaikka puolueessa on esiintynyt yksittäisiä mielipiteitä joko liittymisen puolesta tai sitä vastaan.

Keskustassa suurempi käänne

Iso osa eduskuntapuolueista on nyt antanut uusia linjauksia Nato-jäsenyydestä. Hentilä pitää keskustan kannanmuutosta suurempana kuin SDP:n.

– Minulla on ollut kuva, että keskusta on ollut paljon yhtenäisempi Nato-kysymyksessä kuin SDP. Puolueesta on ollut vaikeampi löytää Naton salarakastajia kuin SDP:stä ennen Venäjän hyökkäystä.