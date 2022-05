Ruotsi julkaisi turvallisuuspoliittisen raportin: Nato toisi turvaa

Ruotsi julkisti tänään perjantaina turvallisuuspoliittisen raportin (siirryt toiseen palveluun) , jossa maan turvallisuustilanteen muuttumista Venäjän hyökkäyssodan seurauksena. Ulkoministeri Ann Linden mukaan kyseessä on vakavin uhka Euroopassa sitten toisen maailmansodan.

Puolustusministeri Peter Hultqvistin mukaan Ruotsin on nyt varauduttuva myös tilanteen huononemiseen. Jos Ruotsi hakee jäsenyyttä, maan on tärkeää saada turvatakuita hakemuksen käsittelyn ajaksi. Hultqvistin mukaan Ruotsin on tärkeää panostaa yhteistyöhön varsinkin Yhdysvaltojen ja Suomen kanssa.