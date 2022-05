Kymmenet pikkukunnat haluavat majoittaa ukrainalaisia tyhjillään oleviin asuntoihinsa – Maahanmuuttovirasto maksaa kulut

– Tämä on tyylikäs asunto nyt, kun täällä on tehty remontti. Kyllä tänne kelpaa muuttaa vaikka lapsiperheen, Tanskanen sanoo.

Tanskanen uskoo, että muissakin Suomen kunnissa on aitoa halua auttaa sodan jaloista tulleita.

Auttamishalua lisännee, että Maahanmuuttovirasto on valmis maksamaan majoituksesta koituvat kulut. Parhaillaan kuntien kiinnostusta asiaan kartoitetaan koko maassa.

– Tällä hetkellä näyttää, että halua yhteystyöhön on paljon. Puhutaan varmasti useista kymmenistä kunnista, viraston erityisasiantuntija Mari Helenius sanoo.

Asunnon tarvitsijoita kaikkialla

Suomen kunnat eivät ole tavallisesti järjestäneet asuntoja kansainvälistä suojelua hakeville. Tälläkin kertaa se on vapaaehtoista, korostaa Helenius.

Maahanmuuttovirasto päätyi tiedustelemaan kuntien majoitushalukkuutta, koska meneillään on täysin poikkeuksellinen tilanne. Tilapäistä suojelua on hakenut yli 22 000 ukrainalaista, jotka ovat levittäytyneet satoihin kuntiin ympäri Suomea.

– On menty sinne, missä on ollut tuttuja, läheisiä tai vapaaehtoisia auttajia. Esimerkiksi pienille paikkakunnille, joissa on saatettu olla aiemmin töissä esimerkiksi marjatilalla, Helenius kertoo.