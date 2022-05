Yle Odessassa: Ukrainalaiset uskovat, että Euroopan sympatia tuo voiton euroviisuissa – mutta ulkonaliikkumiskiellon takia he eivät voi juhlia sitä

Odessa on kuluneen parin viikon aikana joutunut poikkeuksellisen usein Venäjän ohjusiskujen kohteeksi.

– Sitä ennen meidän on jälleenrakennettava maamme ja meidän on järjestettävä euroviisut kunniallisesti, Ovtšynnykova sanoo.

Miten voittoa voi juhlia ulkonaliikkumiskiellon aikana?

Ukrainassa on voimassa öinen ulkonaliikkumiskielto, joka esimerkiksi Odessassa on voimassa iltakymmenestä aamuviiteen. Sen aikana kotoa ei saa poistua ilman erityislupaa.

Ylen haastattelemat odessalaiset aikovat kuitenkin juhlia mahdollista voittoa niissä rajoissa kuin se on sotatilan aikana mahdollista.

Useimmat ravintolat sulkevat ovensa iltakahdeksaan mennessä, ja alkoholin myyntiä on rajoitettu – ravintolat ovat siis pois laskuista. Käytännössä euroviisujuhlia voi pitää livenä vain kotona.

–Juhlien osalta pysyn kotonani, koska on vaarallista lähteä ulos kaduille näinä aikoina, Šinkarjuk sanoo.

Siitä Šinkarjuk on mielissään, että laulu edustaa hänen mukaansa "Ukrainan henkeä". Tyyliltään se on yhdistelmä hip hopia ja ukrainalaista kansanmusiikkia – uutta ja vanhaa.

Mukavana ja menestyjänä sitä pidetään kautta Euroopan, myös Suomessa. Suomen euroviisuedustaja The Rasmus on esiintynyt Torinossa yhdessä Kalush Orchestran kanssa .

Politiikka risoo euroviisufania

Ukrainan suurimman satamakaupungin Odessan keskustan puistossa aikaa viettävä Tatjana Jegoritševa ei ole edes varma, aikooko hän tällä kertaa katsoa euroviisuja, vaikka se on aiemmin ollut tapana.

– Euroviisut ovat enemmän politiikkaa kuin musiikkia. Se on paha juttu. Minusta niiden pitäisi olla riippumattomia poliittisesta tilanteesta, Jegoritševa sanoo.

– Ukrainan pitäisi voittaa, jos laulu on oikeasti hyvä. En tykkää jos Ukraina voittaa sen takia, että Ukrainasta puhutaan sodan takia kaikissa uutisotsikoissa, Jegoritševa sanoo.

Siitä huolimatta Jegoritševa on pannut merkille, mistä maista tukea olisi ehkä luvassa. Hän uskoo, että Ukrainan menestystä siivittävät euroviisuissa ainakin Puola, Israel, Saksa ja Moldova – viimemainittu siksi, että se on naapurimaa ja siellä on myös paljon ukrainalaisia pakolaisia.