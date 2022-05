Oulua ravistellut seksuaalirikoskohu poisti laput silmiltä, mutta onko kaupunki nyt turvallisempi? Poliisin mielestä on, nuorten mielestä ei

Päivittäistä häirintää, huutelua ja kourimista

Nyt nuoret uskaltavat puhua ongelmista

– Kun tunnistaa tietyn ihmisen, niin heti kerrotaan, että mistä on kyse ja mitä hän on tehnyt. Pidetään toisemme ajan tasalla, niin osataan varautua.

Poliisi: "Silloin olimme laput silmillä"

Myös Oulun poliisissa on tulkittu, että seksuaalirikosten ilmoituskynnys on alentunut, sanoo rikosylitarkastaja Markus Kiiskinen . Siitä kertovat tilastot.

Kouluterveyskysely paljastaa karut luvut

– Hankkeen yksi tavoite on saada lapset kertomaan turvalliselle aikuiselle, mitä heille on tapahtunut ja että he eivät jäisi ilman apua ja tukea silloin kun he sitä tarvitsevat, Viinikka sanoo.