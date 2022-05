Ukrainalle povataan Euroviisujen voittoa – haastajina Lordia rakastava Tiktok-tähti Britanniasta ja rakkaudesta laulavat italialaiset

TORINO Torinon Euroviisujen ennakkosuosikki on Ukrainan Kalush Orchestra kappaleella Stefania. Näin on ollut koko kevään ajan siitä lähtien, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Yhtye on saanut Torinossa erittäin paljon huomiota ja sympatiaa osakseen. Vasta illan finaali kertoo, haluaako Eurooppa antaa voiton Ukrainalle.

– Voitto on todennäköinen, mutta ei varma. He pärjäävät upeasti yleisöäänestyksessä sympatiapisteillä, mutta ammattilaisraadin suhteen en ole niin varma, sanoo suositun euroviisusivusto Wiwibloggsin ylläpitäjä William Lee Adams .

Sam Ryder: "Lordi muutti elämäni"

Sam Ryder on yhtä aurinkoinen kuin sää Torinossa. Hän nauraa ja vitsailee, vaikka viisupyöritys Torinossa on ollut hurjaa.

Iso-Britanniaa edustava Ryder on yksi tämän vuoden ennakkosuosikeista kappaleella Space Man. Britit ovat pitkään suhtautuneet viisuihin camp-hengessä, ja siksi sijoituksetkin ovat jääneet heikoiksi. Viime vuoden menestysviisut ja Måneskinin maailmanvalloitus taisivat herättää brititkin, sillä edustajaksi valittiin Ryder, jolla on yli 12 miljoonaa seuraajaa Tiktokissa.

Ryder hämmästelee, miten hän on päätynyt Euroviisuihin. Hänestä tuli Tiktok-tähti yhdessä yössä koronan lockdownin aikana. Hän lauloi version Britney Spearsin Baby one more time -kappaleesta ja latasi videon palveluun. Seuraavana aamuna sillä oli kaksi miljoonaa katselukertaa.