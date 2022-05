Lieksan ainutlaatuisen ulkokonserttipaikan avohakkuu järkytti monia – kapellimestari Atso Almila: "En ymmärrä, miten näitä on varaa tuhota"

– Suomessa ei tajuta edes sitä, miten ainutlaatuinen festivaali Lieksan Vaskiviikko on. Ei se ole mikään pitäjäjuhla, vaan yksi kansainvälisimmistä tapahtumistamme, joka tunnetaan musiikkipiireissä ympäri maailman, luonnehtii itsekin tapahtumassa esiintynyt pasunisti, kapellimestari Atso Almila .

– Ahneus. Se tulee vain sanana mieleen, kun tätä ajattelen. Että eikö olisi voinut neuvotella etukäteen, jos osan puista olisi voinut säästää, vaikka korvausta vastaan. Niin olisi tämä ainutlaatuinen paikka säilynyt. Tämähän on yksi komeimmista konserttipaikoista maailmassa.

Lieksan Vaskiviikolle menetys on iso, mutta ennenkaikkea Mätäsvaarasta on tuhottu kulttuuriympäristö. Siitä muistuttaa vielä hakkuun reunassa alueen sisäänkäynnin luona kyltti, jossa kerrotaan Mätäsvaaran historiasta. Kaivosta on käyty katsomassa myös konserttien ulkopuolella.