Uimastadion avasi ovensa Helsingissä – kilpajuoksu kassalta altaaseen ratkesi pienellä marginaalilla, katso vauhdikas video

Uimastadionin tiloja ja viihtyvyyttä paranneltu

Tätä kesää varten uimastadionilla on tehty mittavia kunnostustöitä. Muun muassa julkisivua ja sisätiloja on maalattu, katsomon istuinpenkit on uusittu ja pukuhuoneita sekä suihkutiloja on remontoitu.