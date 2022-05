The Rasmukselle Ukrainan voitto Euroviisuissa oli omaa sijoitusta tärkeämpi: "Ihmiset Euroopassa äänestivät rauhan puolesta"

The Rasmus iloitsee Ukrainan euroviisuvoitosta

TORINO The Rasmuksen laulaja Lauri Ylönen haukottelee euroviisufinaalin jälkeen. Parin viikon mittainen rutistus Torinossa on saatu päätökseen. Suomen sijoitus finaalissa sijalle 21 ei aivan vastannut ennakko-odotuksia, sillä vedonlyöjätkin arvailivat yhtyeen sijoittuvan 15 parhaan joukkoon.

– Sija ei ollut hääppöinen, mutta me oltiin tosi iloisia siitä, että päästiin finaaliin ylipäänsä. Se oli meidän tavoite ihan rehellisesti ottaen. Me vedettiin meidän mielestä ihan törkeen hyvä keikka. Se oli paras veto noista kaikista ja me oltiin superfiiliksissä sen jälkeen. Yleisö oli hyvin messissä, Ylönen kertaa finaaliesitystä.

Finaalivedon jälkeen The Rasmus pääsi nauttimaan muiden esityksistä sekä juhlimaan Ukrainan voittoa.

– Olen todella koskettunut siitä, että Ukraina sai voiton. He ovat kokeneet niin paljon vääryyttä tänä vuonna, sanoo basisti Eero Heinonen.

– Mä toivoin Ukrainalle voittoa alusta lähtien. Se oli tässä maailmantilanteessa oikeus ja kohtuus, jatkaa Ylönen.

Kitaristi Emppu Suhonen kertoo, että hän itki onnen kyyneleitä Ukrainan voitettua.

– Tuntuu, että asioilla on isommassa mittakaavassa merkitystä. Laulukilpailuja tulee ja menee, mutta ihmiset Euroopassa äänestivät rauhan puolesta. Sillä on isosti merkitystä. Se tuntui tosi hyvältä.

The Rasmus sai uuden alun Euroviisuista

The Rasmuksen matka Euroviisuihin alkoi jo viime kesänä, kun bändi päätti lähteä mukaan kilpailuun. Matkan varrella ja itse kisareissulla on tapahtunut paljon mieleenpainuvia asioita, mutta koko prosessi on ollut tärkeä bändille itselleen.

– Me ollaan hiouduttu yhteen uutena Rasmuksena, kun Emppu tuli messiin. Muutenkin me ollaan vahvistuttu paremmaksi joka osa-alueella. Tämä on ollut meidän bändin tulevaisuuden kannalta merkittävä juttu, sanoo Ylönen.

Euroviisujen jälkeen The Rasmus odottaa Suomen kesäfestareita sekä syksyn Euroopan-kiertuetta.

– Päästään soittamaan muutakin kuin Jezebeliä, Heinonen lohkaisee.

– Ja enemmän kuin kolme minuuttia kerrallaan, Ylönen jatkaa.

– Osaatko sä muita biisejä?, rumpali Aki Hakala kuittailee bändin uudelle jäsenelle Suhoselle.

– Mä osasin vielä joulukuussa, mutta nyt mä osaan tän, Suhonen vastaa.

Bändi päättää yksissä tuumin, että on aika mennä nukkumaan.