Kesätöitä on tarjolla tänä vuonna aiempaa enemmän ja paikkoja on edelleen auki – SAK: Osa paikoista voi jopa jäädä täyttämättä

Kaikkein eniten työpaikkojen määrä on kyselyn mukaan kasvanut yksityisellä palvelualalla, lähes viidenneksen. Työntekijöiden kysyntä on niin kovaa, että yli puolet alan luottamushenkilöistä uskoo, ettei kaikkia paikkoja pystytä täyttämään.

Kesätyöilmoitusten määrä tuplaantui

– Sama kehitys on jatkunut tänä vuonna, mutta nyt työpaikkoja on ollut tarjolla vielä enemmän.

Vielä voi hakea vartijaksi, varastolle, kauppaan ja hoitoalalle

K-ryhmässä kesätyöntekijöitä on saman verran kuin viime kesänä, noin 6 000. Se on viidenneksen enemmän kuin ennen koronaa.

K-ryhmä on palkannut lisää työntekijöitä pandemian aikana niin ruokakauppoihin kuin urheilu- ja rautakauppoihin. Erilaisia kesätyöpaikkoja on edelleen auki myyntitehtävistä hallintoon ja logistiikkaan.

Moni jää silti ilman töitä

– Hakijoiden osaaminen ja ominaisuudet, ja se, mitä työnantajat tarvitsevat, eivät aina kohtaa. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla on iso tarve työntekijöille, joilla on alan koulutusta ja kokemusta, mutta kesätyön hakijoissa on paljon hakijoita ilman mitään koulutusta tai työkokemusta, ja he ovat ehkä vielä alaikäisiä.