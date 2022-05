Kokosimme seitsemän nostoa historiallisesta Nato-päivästä: Näin valtiojohto sanoi Putinista, Erdoğanista ja Suomelle luvatusta tuesta

Suomen hakeminen Nato-jäseneksi on näyttänyt hyvin varmalta jo viikkojen ajan.

1. Niinistö: Puhelu Putinin kanssa vähensi huolia

Niinistöltä kysyttiin tiedotustilaisuudessa useita kysymyksiä hänen lauantaisesta puhelinkeskustelustaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Niinistö perusteli soittoaan sanomalla, että "on parasta sanoa suoraan".

Keskustelua Niinistö kuvasi rauhalliseksi, toteavaksi ja yllättäväksikin. Niinistö muistutti, että Venäjä ja myös Putin itse on aiemmin sanonut, että Suomen Nato-jäsenyydellä olisi monenlaisia seurauksia. Puhelimessa Putin ei kuitenkaan esittänyt minkäänlaisia uhkauksia.

Niinistö kertoi, että kevään kuluessa hän on ollut huolissaan siitä, minkälaisia Venäjän aiemmin mainitsemat sotilaallis-tekniset vastatoimet voisivat olla.

Putinin reaktio puhelimessa oli Niinistön mukaan lievempi kuin mikään aiemmin keväällä kuultu. Niinistö uskoo Venäjän reaktioiden olevan maltillisia, koska Venäjällä on huomattu, että Suomi on jo hyvin lähellä Nato-jäsenyyttä. Kommentillaan Niinistö viittasi myös Suomen vuosia jatkuneeseen Nato-yhteistyöhön.

2. Haavisto: Osa maista kilpailee, kuka ratifioi nopeimmin

Lukuisat Nato-maat ilmoittivat Haaviston mukaan, että ne aikovat osoittaa tukensa Suomelle sitten, kun Suomi on tehnyt oman päätöksensä. Haavisto ei yksilöinyt, sisältävätkö tuenilmaukset jonkinlaisia turvatakuita jäsenyysprosessin ajaksi.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan Nato-jäsenyyden tavoitteena on, että Euroopassa ei enää koskaan sodittaisi. Vierellä Presidentinlinnassa ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Presidentti Niinistö puolestaan kiitteli Yhdysvaltojen Suomelle lupaamaa tukea. Hän totesi, että Yhdysvallat on ollut viimeisissä kommenteissaan tietoisen varovainen.

Taustalla on Venäjän medioissa paljon toistelu narratiivi siitä, että Yhdysvallat olisi työntämässä Suomea Naton jäseneksi.

– Yhdysvallat on ollut hyvin huolellinen, ettei tällaista viestiä tule heidän kommenteistaan, Niinistö sanoi.

3. Valtiojohto korosti tavallisten kansalaisten roolia

Pääministeri Marin ja presidentti Niinistö kiittelivät ripeyttä, jolla Nato-jäsenyyttä on edistetty. Niinistö totesi, että kansanvalta on Suomessa toiminut erinomaisesti.

4. Niinistö hämmästelee Erdoğania: "Tarvitsemme hyvin selkeän vastauksen"

– Se mitä nyt tarvitsemme, on hyvin selkeä vastaus.

– Suomen oli mahdollista kertoa, että kun PKK on Euroopan Unionin terroristilistalla, niin se on sitä kautta on myös Suomen terroristilistalla.