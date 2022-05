Heikki Hiilamon kolumni: Rauhanpuolustajan hätähuuto

Kuuluin rauhanpoliittisen mielipidelehden toimitukseen, ja olin vähän aikaa myös sen päätoimittajana. Kritisoin 1990-luvun alussa ja 2020-luvun taiteessa Suomen hävittäjähankintoja salailusta. Iloitsin myös Ottawan miinasopimuksesta rauhanaktivistien saavutuksena. Sopimus kielsi (siirryt toiseen palveluun) siviiliväestöä julmasti tappavan asejärjestelmän. Tilasin ydinaseita vastustavaa lehteä Bulletin of the Atomic Scientist (siirryt toiseen palveluun) .

Kirjoittaja on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori ja Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori, jonka voimabiisi on tällä hetkellä Patti Smithin People Have the Power.