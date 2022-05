Joulupukin ja muumien lisäksi nyt kiinnostaa myös Nato – jopa sata ulkomaalaista toimittajaa seurasi, kun Suomi kertoi suunnitelmistaan

Suomi on nyt maailmalla pop. Tämä näkyi sunnuntaina selvästi Presidentinlinnassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, jossa Suomi ilmoitti hakevansa sotilasliitto Naton jäsenyyttä.

Japanilaisen Fuji television Euroopan kirjeenvaihtaja Osamu Tateishi Lontoosta kertoi, että japanilaisten kiinnostus Suomea kohtaan on muuttunut. Aiemmin Suomi on merkinnyt japanilaisille lähinnä muumeja ja joulupukkia, ehkä revontuliakin, mutta tilanne on Nato-hakemuksen myötä muuttunut.