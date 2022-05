Turkin hallitusmedia Ruotsin kimpussa – Suomea syytetään "terroristien" suojelemisesta, koska Turkin luovutuspyyntöjä hylätty

Turkki vaatinut Suomea ja Ruotsia luovuttamaan "terroristeja"

Turkki vaatinut myös Suomen kansalaista luovutettavaksi

Ainakin yhdessä aiemmassa tapauksessa Turkki on Ylen tietojen mukaan vaatinut myös Suomen kansalaisuuden saanutta henkilöä luovutettavaksi. Kyseessä on kaksoiskansalainen.

"Turkin piiritys estettävä"

Turkki haluaa kurdit kuriin ja aseita

Turkkilaislehdissä toistetaan, että Turkilla on kaksi päätavoitteita liittyen Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen. Tuki "terrorismille" on lopetettava ja sen lisäksi aseiden vientikiellot on purettava.

Tv-kanava A-haberin nettisivuilla (siirryt toiseen palveluun) on julkaistu selvitys Ruotsin tuesta "terrorijärjestöille". Jutussa on kuvia Ruotsissa pidetyistä mielenosoituksista, missä näkyy muun muussa PKK:n vangitun johtajan Abdullah Öcalanin kuvia. Kuvitusaineisto on ilmeisesti loppunut kesken, koska ainakin yksi kuva on Saksasta.