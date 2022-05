Viivi, 21, suljettiin ulkopuolelle ja Nooralle, 29, ei aina viitsitty edes puhua – iso osa alle 30-vuotiaista kokee työyhteisössä yksinäisyyttä

21-vuotias Viivi on tehnyt vuokratyöfirman kautta osa-aikatöitä suuressa päivittäistavarakaupassa puolitoista vuotta. Yksinäisyys oli totaalista koko ensimmäinen vuoden: Viivi söi yksin ja oli käytännössä hiljaa työpäivien ajan.

Vaikka tilanne on helpottanut hieman, Viivi kokee yhä ulkopuolisuutta ja myös tahallista ulossulkemista, joka liittyy työpaikan hierarkiaan: verkkokauppaostosten keräilijät ja hyllyttäjät ovat työpaikan alinta kastia.

Hänen mukaansa kyse on myös osin iästä. Kaikki samaa työtä tekevät ovat nuoria naisia.

– Toivon, ettei nuoria pidettäisi uhkana. Me ei olla uhka vaan mahdollisuus. Toinen toive on, että ihmiset yrittäisivät asettua toisen asemaan. Se välillä unohtuu.

Kaupan alalla ja sittemmin vuosia sosiaalityössä työskennellyt Noora, 29, uskoo myös, että ikä vaikuttaa. Mitä nuorempi hän on ollut, sitä enemmän hän on kokenut tulevansa jätetyksi työyhteisön ulkopuolelle. Nooran neuvo nuorille on selvä: