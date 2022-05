Nakkikioskien luukuilla yllättävä ilmiö – ensin jonot kaikkosivat vuosiksi, nyt asiakkaat ovat palanneet ja haluavat puhua sodasta

Makkarasiivu tirisee paistolevyllä. Paistumista odotellessaan Kirsi Virtanen hakee nipun uusia take away -rasioita ja pinoaa ne hyllyn päälle. Hetken kuluttua asiakkaita astelee sisään grillille ja rasiat pääsevät käyttöön.

Grilliyrittäjän tuoreessa muistissa on kuitenkin aika, kun asiakkaita ei ollut nimeksikään.

Kirsi Virtanen on ollut Kouvolan Grilli-Kipsan yrittäjänä yhdeksän vuotta. Grillimaailmassa hän on työskennellyt yhteensä parikymmentä vuotta.

Paluu työpaikoille näkyy

– Huikeasti enemmän on ihmisiä liikkeellä kuin silloin, kun tämä alkoi. Nyt näkyy selvästi, että ihmiset ovat palanneet etätöistä takaisin työpaikoille. Mutta ei tämä vieläkään ole sellaista kuin ennen koronaa. Toivottavasti mennään vielä takaisin siihen, Kirsi Virtanen toteaa.

– He sanoivat, että ihanaa, kun kuitenkin olet täällä ja älä luovuta! Oli todella tärkeää saada puhua ja purkaa asioita ihmisten kanssa. Toisten yrittäjien kanssa totesimme olevamme samassa veneessä, kun näimme tukussa.

Monien grillien menut ovat pysyneet samoina alusta asti. Vain joitakin tuotteita on lisätty. Rattana Kuvaja valmistaa makkaraperunoita Tuen grillillä.

Grilleillä on huomattu, että ihmisillä on kova tarve päästä puhumaan asioista. Varsinkin sota puhuttaa nyt ihmisiä, mutta myös koronakeskusteluja on käyty paljon. Monilla oli pandemiasta oma mielipide; toisia se ärsytti, toisia huolestutti.