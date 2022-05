Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut Ylä-Savossa Vieremällä sijaitsevan metsäkoneyhtiö Ponssen toimintaan monin tavoin.

Venäjän ja Valko-Venäjän osuus yhtiön liikevaihdosta oli vuonna 2021 noin 20 prosenttia. Yhtiön mukaan Venäjän markkinoiden poistuminen ja korvaaminen on haastavaa.

Yhtiöllä on edelleen Venäjällä tytäryhtiö työntekijöineen, sekä noin 3 000 metsäkonetta, joiden takuut ja huoltosopimukset ovat edelleen voimassa.

– Toistaiseksi kaikki on keskeytetty. Tilanne on sen verran vakava Ukrainan sodan takia. Nyt me yritetään löytää vastuullisia ratkaisuja näiden asioiden selvittämiseksi, Nummela sanoo.