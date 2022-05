Korona leviää huolestuttavasti Pohjois-Koreassa – diktatuuri kertoo yli miljoonasta "kuumetapauksesta", sairastuneiden määrä todennäköisesti paljon suurempi

Tilanne on vakava, koska pohjoiskorealaisia ei ole rokotettu ja maan terveydenhuoltojärjestelmä on erittäin heikko. Tähän asti Pohjois-Korea on väittänyt, ettei maassa ole koronaa.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un vieraili eilen apteekissa pääkaupunki Pjongjangissa. Kim alkoi käyttää kasvomaskia julkisuudessa viime viikolla.