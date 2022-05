Naton ulkopuolelle on jäämässä vain neljä EU-maata – selvitimme, mitä virkaa on enää EU:n yhteisellä puolustuksella

Puolueettomuus on kirjattu perustuslakiin

Juuret Itävallan puolueettomuudelle on rakennettu maailmansotien aikana. Matka jättimäisestä Itävalta-Unkarin keisarikunnasta nykyiseksi, väkiluvultaan Suomea hieman suuremmaksi eurooppalaiseksi valtioksi on jättänyt jälkensä. Maa liitettiin ensin natsi-Saksaan ja toisen maailmansodan jälkeen se jaettiin neljään miehityssektoriin, jotka purettiin vasta vuonna 1955.

Etenkin toisen maailmansodan ajoista asti Itävallassa on toisteltu iskulausetta "Nie wieder krieg" (Ei koskaan enää sotaa). Kirjaus maan puolueettomuudesta on kirjattu maan nykyiseen perustuslakiin.

Itävalta on viralisesti puolueeton, mutta se on ottanut tutkija Johanna Rainio-Niemen mukaan vahvasti kantaa Venäjän sotatoimiin Ukrainassa. Kuva on viime maaliskuulta, jolloin Wienissä järjestetty Fridays for Future -mielenosoituksessa osoitettiin tukea Ukrainalle.

Ruotsin askeleita seurataan tarkkaan

– Itävallan kohdalla uskon, että nimenomaan Ruotsin liittymisellä on iso merkitys, koska historiallisesti Ruotsin puolueettomuusmallilla on ollut Itävallassa kaikupohjaa.

Mitä virkaa on EU:n yhteisellä puolustuksella?

Hänen mukaansa Euroopan puolustusta tulisi katsoa kokonaisuutena, jossa on useita toimijoita. EU:n rooli on perinteisesti keskittynyt kriisinhallintaan, kun Naton ydintehtävä on sotilaallisen pelotteen ja puolustuksen rakentaminen ja ylläpitäminen erityisesti Venäjää kohtaan.

Itävalta on jäämässä puolueettomuutensa kanssa yksin

Itävallassa keskustelu puolueettomuuspolitiikan tarkoituksenmukaisuudesta on kuitenkin Rainio-Niemen mukaan nyt heräilemässä. Hänen mukaansa itävaltalainen puolueettomuus on perustunut osaltaan sille, että samassa veneessä on muitakin. Nyt jäljelle on jäämässä Sveitsi, mutta etenkin EU-kehyksessä Ruotsin ja Suomen seura on ollut keskeistä.