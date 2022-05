Suomen Nato-jäsenyydellä pelaava Turkki tasapainoilee omassa taloudessaan äärirajoilla – asiantuntijan mukaan riskit heijastuvat koko Eurooppaan

Erityisen huolestuttavaa on se, että Turkin riskit ajoittuvat juuri tilanteeseen, jossa Euroopan talous on jo saamassa iskun talouteensa energian hinnan kautta irrottautuessaan Venäjän fossiilipolttoaineista.

Erityisesti jännitettävää on Itävallassa, jossa pankit ovat rahoittaneet paljon turkkilaisia yrityksiä ja valtiota.

Turkin erikoiseksi luonnehdittu talouspolitiikka on vauhdittanut inflaation kiihtymisen jo 70 prosenttiin. Tavallisesti hintojen nousua pyrittäisiin jarruttamaan nostamalla korkoja, mutta Turkissa presidentti Recep Tayyip Erdoğanin käsityksen mukaan se päinvastoin pahentaisi hintojen nousua ja siksi keskuspankki ei ole nostanut korkoja.

Keskuspankin ohjauskorko on suurelta kuulostava 15 prosenttia, mutta inflaatioon verrattuna se on suhteellisen vähän. Keskuspankin seuraavaltakaan korkokokoukselta puolentoista viikon kuluttua ei odoteta suuria muutoksia.

Turkin ja Venäjän yhteisvaikutus huolestuttaa

Kuluneen 12 kuukauden aikana valuutan arvosta on sulanut 45 prosenttia suhteessa dollariin. Käytännössä se tarkoittaa valuuttamääräisten lainojen arvon nousua saman verran.

– Jos Turkki ei pystyisi hoitamaan ulkomaisia lainojaan ja romahtaisi maksukyvyttömyyteen, se olisi ikävä kolaus itävaltalaisille pankeille, joilla on jo tulossa tappioita Venäjältä, Kuusisto sanoo.

Kuusiston mukaan vaikutus ei kuitenkaan olisi niin suuri, että se aiheuttaisi Eurooppaan laajan pankkijärjestelmää uhkaavan häiriön. Mutta vaikutus on suurempi osuessaan yhteen Venäjän tuottamien ongelmien kanssa.

– Euroopan kannalta on tärkeää, kuinka monta shokkia tulee samanaikaisesti. Lentokoneissakaan yksi tai kaksi ongelmaa ei johda vakaviin seurauksiin, mutta jos niitä on useampi kerralla, niin silloin tullaan jo kovaa alas, Kuusisto luonnehtii.

Kallis energia ja halpa liira kiihdyttävät inflaatiota

Sen sijaan Turkki on tukenut liiran arvoa muun muassa vaatimalla vientiyrityksiä vaihtamaan saamistaan dollareista 40 prosenttia liiroiksi.

Samaa menetelmää käytetään Venäjällä, jossa vientiyritysten on vaihdettava 80 prosenttia myyntituloistaan rupliksi.

– Tässä suhteessa Turkilla on siis vielä mahdollisuus vahvistaa liiran tukemista.

Se, että yritysten on vaihdettava vientituloistaan suuri osa liiroiksi saattaa johtaa siihen, että yrityksen on entistä vaikeampaa maksaa dollari- tai eurovelkojaan. Ulkomaisia lainoja on erääntymässä tavallista enemmän elokuussa ja silloin nähdään, minkä verran uuden lainan saaminen vaikeutuu.