Jos Suomeen hyökättäisiin ja väestöä pitäisi evakuoida, määränpää selviäisi vasta tilanteen ollessa päällä – kokonaisuutta ei valvo kukaan

Pelastuslaitoksilla täytyy olla evakuointisuunnitelma (siirryt toiseen palveluun) , joka toteutetaan, jos poikkeusolot on julistettu ja valtioneuvoston päätöksellä ryhdytään sisäministeriön alaisuudessa väestönsiirtoihin.

Sisäministeriö: Kukaan ei valvo evakuointisuunnitelmien kokonaisuutta

– Aluehallintovirastot valvovat pelastusviranomaisia, mutta vastuu on jokaisella kunnalla, sanoo siviilivalmiusyksikön johtaja Jussi Korhonen sisäministeriöstä.

– Meillä eivät rahkeet riitä siihen, että me voisimme lähteä tarkastelemaan sitä, ovatko jokaisen kunnan valmiussuunnitelmat ajantasaisia, milloin ne on päivitetty ja riittääkö siellä kapasiteettia, Korhonen sanoo.

Evakuointisuunnitelmat sisältävät salassa pidettäviä tietoja ja jos niitä ei valvota, mistä kansalainen voi tietää, että suunnitelmia hätätilanteen varalta on tehty?

– Kyllä meillä on ajantasaiset suunnitelmat, mutta en osaa kaikkien viranomaisten puolesta mennä sanomaan, kuinka yksityiskohtaisia ja ajantasaisia suunnitelmat ovat. Varmasti niissä on tekemistä, sitä on turha kiistää, sisäministeriön Korhonen sanoo.