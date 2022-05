Venäjän sotatoimet nopeuttavat siirtymistä uusiutuviin energialähteisiin – Näin Helsinki saa sähköä, kun venäläisen hiilen poltto loppuu

Siirtymä uusiutuvien energianlähteiden käyttöön on saanut tänä keväänä vauhtia yllättävältä suunnalta. Venäjän aloittama sota ja siitä seuranneet pakotteet ovat vauhdittaneet suurta muutosta niin Suomessa kuin laajemmin Euroopassa .

Yhtälö on samankaltainen kuin koronaviruksella ja etätyöllä: pakko on hyvä kirittäjä.

– Sähköalan murros on ollut valtavan nopea ja tuntuu, että vauhti vain kiihtyy. Nyt Venäjän tilanne oikeastaan vaan nopeuttaa sitä, sen kautta on syntynyt vielä isompi tarve päästä irti fossiilisista polttoaineista, sanoo Fingridin verkon suunnittelu -yksikön johtaja Jussi Jyrinsalo .

Sähkön lisäksi myös likimain kaikki energiantuonti Venäjältä on loppunut, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen .

– Raakaöljyn, öljytuotteiden ja kivihiilen tuonti Venäjältä Suomeen on käytännössä loppunut, joitakin laivauksia varmaankin vielä on, mutta isossa kuvassa niistä on jo luovuttu.