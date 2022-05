Aurinkopaneelit pakollisiksi, selvästi lisää merituulta – Komissio esitteli jätti-investoinnit, joilla Venäjän energiasta aiotaan eroon

EU-komissio julkisti keskiviikkona valtavan toimenpidepaketin (siirryt toiseen palveluun) , jolla on tarkoitus luopua venäläisestä energiasta lähivuosina.

Komissio ehdotti keskiviikkona yhteensä 300 miljardin euron investointipakettia, jossa on sekä jäsenmaita velvoittavia toimia että kannustimia. Rahaa halutaan ohjata ennen kaikkea uusiutuvaan energiaan eli aurinko- ja tuulivoimaan.

1. Miksi aurinkovoima on ykkönen?

Erityisesti aurinkoenergian mutta myös tuulivoimaloiden osuutta komissio haluaa kasvattaa selvästi. Kun niiden osuus energiankäytöstä nykyisin on 35 prosenttia, kahdeksan vuoden kuluttua päästäisiin jo 67 prosenttiin.

Auringon osuus energialähteenä aiotaan kaksinkertaistaa jo vuoteen 2025 mennessä. Aurinkoenergian etu on komission mukaan se, että paneeleita voidaan teknisesti asentaa suhteellisen nopeasti.

– Olohuoneessa on kuitenkin norsu, ja se on lupaprosessit, Simson sanoi. Hän viittasi siihen, että luvansaanti tuulivoimaloiden ja aurinkopuistojen pystyttämiseen on saattanut kestää useita vuosia.