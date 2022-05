Britannia on pohjoisen Euroopan maa, jolla on omat syynsä vastustaa Venäjää – siksi sitä kiinnostaa nyt Ruotsin ja Suomen turvaaminen

Turvallisuuspolitiikan tuntijat eivät vierailusta kuitenkaan pahemmin yllättyneet. Britannia on yksi Euroopan merkittävimmistä sotilasmahdeista ja ydinasevaltio, jolle Pohjois-Euroopan turvallisuus on ollut tärkeää jo pitkään.

– Britannia on ollut kiinnostunut Pohjois-Euroopan turvallisuudesta koko viime vuosisadan ajan, sanoo Jacob Westberg Ruotsin Maanpuolustuskorkeakoulusta.

Johnsonin vierailun aikana Britannia allekirjoitti sekä Ruotsin että Suomen kanssa poliittisen julistuksen (siirryt toiseen palveluun) , jonka on määrä turvata kumpaakin maata Nato-hakemuksen käsittelyn aikana. Julkilausuma ei anna laillisesti sitovia turvatakuita, mutta Britannia lupaa tarvittaessa jopa sotilaallista apua .

Jacob Westberg on tutkinut Britannian ja Pohjoismaiden suhdetta. Hänen mukaansa Britannian ulkopolitiikan ytimessä on pitkään ollut nimenomaan Venäjän uhkan torjuminen pohjoisilla alueilla, joista puhutaan Britanniassa usein termillä “High North”.

Kuva: Christine Olsson/EPA-EFE/All Over Press

– Ruotsi pysyi kuitenkin virallisesti puolueettomana, ja on pysynyt sotilaallisesti liittoutumattomana peräti 200 vuotta. Siksi Natoon hakeutuminen on historiallista, Westberg sanoo.

Britannia on puhunut liittolaisensa Yhdysvaltojen puolesta Euroopassa

– Britannia on hyvin innokas näyttäytymään hyödyllisenä liittolaiselleen Yhdysvalloille. Yksi tapa osoittaa tämä on ottaa vastuuta Euroopan maiden turvallisuudesta, hän sanoo.

Britannia on identiteetiltään Pohjois-Euroopan maa

Esimerkiksi Britanniaan kuuluvilta Pohjanmerellä sijaitsevilta Shetlandin saarilta on lyhempi matka Norjaan kuin Skotlannin pääkaupunkiin Edinburghiin.

– Kun karttaa kääntelee ja katsoo tarkemmin, huomaa että Pohjois-Eurooppa on Britannialle strategisesti keskeinen alue, Jokela sanoo.

Britannia on luvannut tukea Suomea myös sotilaallisesti. Kuvassa Britannian merijalkaväki harjoittee maihinnousua Naton sotilasharjoituksissa Pohjois-Norjassa maalis-huhtikuussa.

Tästä näkökulmasta Pohjoismaiden vakaus on Britannialle tärkeää.

– Britannian identiteetti Pohjois-Euroopan maana on viime vuosina vain vahvistunut, Jokela sanoo.

Britannia on kylmän sodan jälkeenkin harjoittanut suhteellisen kovaa Venäjä-politiikka verrattuna muihin Euroopan suurin maihin, Ranskaan ja Saksaan, arvioi Jokela. Toisaalta erityisesti konservatiivipuolue on saanut osakseen kritiikkiä Venäjä-yhteyksistä.

Britannia halunnut profiloitua myös Ukrainan auttajana

Britannia on esimerkiksi yksi tärkeimmistä Ukrainalle sotilaallista apua antavista Euroopan maista. Se on myös halunnut esiintyä tässä yhteydessä varsin näyttävästi, kun Boris Johnson teki yllätysvierailun Kiovaan huhtikuun alussa.

Kun suora sotilaallinen väliintulo Ukrainassa on rajattu pois, Venäjän vastustamisessa ovat korostuneet talouspakotteet. Tässä keskeisimmät päättäjät ovat Jokelan mukaan kuitenkin Yhdysvallat ja EU.

Aiemmin Britannia oli yksi aktiivisimmista EU:n pakotepolitiikassa. Nyt Britannia on tehnyt omat pakotepäätökset EU:n ulkopuolella, eikä yhtä aktiivista roolia siltana Yhdysvaltojen ja EU:n välillä kuin ennen ole ollut, Jokela sanoo.

Brexit ei johtanutkaan turvallisuusyhteistyön vähenemiseen

– Nämä huolet osoittautuivat nopeasti turhiksi. Britannia on hyvin sitoutunut Natoon, Jokela sanoo.

Jokelan mukaan Britannia on ottanut jopa aiempaa aktiivisempaa roolia nimenomaan pohjoisen Euroopan turvallisuusuhkien torjunnassa esimerkiksi Itämerellä.

Tästä on esimerkkinä vuonna 2012 perustettu Britannian johtama kymmenen maan kriisinhallintaan keskittyvä joukko JEF (Joint Expeditionary Force), joissa myös Suomi on mukana. Lisäksi Lontoossa on laadittu arktista aluetta koskeva puolustuspoliittinen strategia.