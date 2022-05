Natoa vastustava Kiina keskustelee kiivaasti Suomen päätöksestä liittoutua

Selvää on kuitenkin, että Kiina vastustaa Naton laajenemista. Maan johtaja Xi Jinping vakuutti näin vannoessaan ystävyyttä ja yhteistyötä Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Pekingin talviolympialaisten avajaispäivänä. Kiina näkee Naton Yhdysvaltain vaikutusvallan kasvun välineeksi. Se ei ole tuominnut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Zhao viittasi Kiinan aiempiin kommentteihin Euroopan turvallisuudesta Suomen Natoon liittymisen suhteen. Näkemys on nytkin sama ja selvä, Zhao totesi. Kiina on sanonut useasti aiemmin, että sotilasliittojen laajeneminen ei takaa alueellista turvallisuutta. Se on myös vaatinut ottamaan huomioon Venäjän turvallisuushuolet.