SF-Caravanin toiminnanjohtaja arvioi, että polttoaineiden hinnat lisäävät suunniteltuja matkailuautoreissuja

— Varmasti jokainen tiedostaa, että polttoaineet on todella kalliita, siitä puhutaan yleisesti ja hintaa päivitellään. Se vaikuttaa siihen, että mietitään tarkasti mihin lähdetään ja kuinka pitkä reissusta tulee, sanoo Piilonen.

Polttoaineen hinta puhuttaa matkailujoneuvojen ja asuntovaunujen kanssa autoilevia tänä keväänä. Mitä vaikutuksia hintojen nousulla on harrastukseen? Studiovieraana on SF-Caravanin toiminnanjohtaja Timo Piilonen. Kati Turtola haastattelee.

Koronarajoitukset nostivat caravan-matkailun suosiota

Viime vuosina caravan-harrastuksen suosio on kasvanut ja se on näkynyt myös SF-caravanin jäsenmäärässä. Vuoden 2021 lopusssa järjestön henkilöjäseniä oli lähes 67 000, joka on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Piilosen mukaan viime vuosina ennen kaikkea nuoret perheet ja kaveriporukat ovat innostuneet matkailuajoneuvon kanssa reissaamisesta.