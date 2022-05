Tulevaisuuden maski on asuste, johon voi liittää älylaitteita – tavoitteena on erityisesti käyttömukavuus ja ekologisuus

Läpinäkyviä maskeja on ollut jonkin verran esimerkiksi Yhdysvalloissa. Markkinoille on tulossa moderneja malleja, jotka suojaavat tehokkaammin kuin kuvan maski ja ovat mukavampia käyttää. Arkistokuva New Yorkista vuodelta 2020.

Kuva: Noam Galai / Getty Images