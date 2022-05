Koronarokotteita ja Venäjän veritekoja Ukrainassa kyseenalaistava Posi Tv sai televisiotoimiluvan – näin Traficom perustelee sen myöntämistä

Posi Tv on myös levittänyt Butšan verilöylystä harhaanjohtavaa tietoa, jolla on pyritty kyseenalaistamaan verilöylystä julkaistujen kuvien aitous. Helsingin Sanomat tarkisti Posi Tv:n väitteen siitä, että kuvat ottanut satelliitti ei olisi ollut Butšan yllä kuten on kerrottu. HS:n mukaan väite on väärä.