Turkulaisnuoret viihtyvät Aurajoen rannassa ja ottavat kaupunkitilaa omakseen – nuorisotilat elpyvät edelleen korona-ajan kävijäkuopasta

Paikka on yksi heidän suosikeistaan Turussa.

He eivät ole ainoita nuoria, jotka viihtyvät Aurajoen rannassa. Kaikkien turkulaisten olohuone on myös nuorten suosikkipaikkoja.

– Pienessä porukassa on kiva hengata joen rannassa, kävellä, istuskella tai jutella mitä mieleen tulee, sanoo 17-vuotias Tuukka Mäkilä .

Ylen haastattelemat nuoret listaavat suosikkipaikoikseen oman kodin lisäksi myös ainakin Kupittaan sekä kaupungin muut puistot, kirjaston ja kauppakeskukset. 17-vuotiaan Aleksi Parkkolan mielestä hyviä paikkoja on tosi paljon.

Yksi yllättävimmistä hengailupaikoista on silloista uusin: Logomon silta.

Elvi Heikkilä kertoo, että siellä odottelee nuoria, kun Logomossa on keikkoja. Suojaisalla sillalla on kiva odotella keikkojen alkamista, ja jos itse ei pääse keikalle, voi siellä seurata, tulevatko artistit keikan jälkeen ulos ja heidän kanssaan pääsee ottamaan kuvia.

– Kyllä meitä on joskus katsottu aika vinoon, että mitä te teette täällä. Mutta ei ole koskaan tultu sanomaan, että lähtekää pois.

Aurajoen ranta jo aiemmin ykkönen

Nuorten listaamat suosikkipaikat noudattelevat varsin hyvin sitä, mitä aikaisemmissa tutkimuksissa on selvinnyt.

Turussa ei ole aivan viime vuosina laajemmin kartoitettu, missä nuoret viihtyvät tai missä he viettävät aikaa, mutta vuonna 2016 asiaa selvitettiin kaupunkitutkimusohjelman kahdessakin tutkimuksessa.

– Niistä on ehkä vähän sellainen kuva kaikilla, että niissä ei oikein käydä. Ajatellaan, että niissä ei ole kaikkein parasta kaveriseuraa, perustelee Elvi Heikkilä.

Turussa on 14 alueellista nuorisotilaa, ja niissä käymiseen vaaditaan nuorisokortti. Kortti on ilmainen ja sen voi hankkia mistä tahansa nuorisotilasta, mutta paperien täyttäminen ei kaikkia innosta.

– Hansassa on nuokkari, mutta siellä en ole hirveästi ollut. Siellä on massiiviset lomakkeet, kuvailee Tuisku Railo .

Samaa mieltä on Tuukka Mäkilä.

– Ulkoilman puolesta paikkoja on Turussa tosi paljon, mutta vapaampi sisätiloissa hengauspaikka olisi hyvä.

Tämän suuntaisia olivat nuorten mietteet jo muutama vuosi sitten tehdyissä tutkimuksissa. Nuorten toiveissa korostui tarve sellaiselle tilalle, jossa voisi vain olla. Kaupunkitila on suurelta osin kaupallistunutta, ja ostamattomuuden ja hengailun takia nuoria häädetään pois kaupallisista tiloista.

Nuorisotiloissa käy vain osa, mutta heille ne ovat tärkeitä

Turun alueellisesta nuorisotyöstä vastaava nuorisopalvelupäällikkö Anna Salminen kertoo, että nuorisotiloille on edelleen kysyntää.

Nuorisotilojen tavoittavuus tosin on valtakunnallisellakin tasolla vain noin kymmenen prosenttia ikäluokasta, joten muitakin nuorisotyön muotoja tarvitaan.

– Monelle nuorisotilassa käyvälle se on harrastus ja tapa tehdä monenlaista, kokeilla erilaisia asioita. Samalla se on monelle nuorelle turvallinen sosiaalinen ympäristö, Salminen sanoo.

– Joskus nuoret eivät halua, että nuorisotilan työntekijöillä on huoltajan tiedot. Se on kuitenkin hyvä tilanteissa, joissa sattuu jotain ikävää tai nuori esimerkiksi loukkaa. Voimme myös tarjota apua, jos nuoresta on lastensuojelullinen huoli.