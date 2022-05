Kaveriporukat ovat tapelleet väkivaltaisesti Oulussa, ja nyt poliisi valvoo nuoria tiukasti – "Halutaan puuttua ennen kuin on tunnukset ja värit"

On keväinen perjantai-ilta Perämeren rannalla, missä aurinko tähän aikaan vuodesta enää käväisee horisontin alapuolella keskiyön molemmin puolin.

Nopeasti autoja on paikalla puolen tusinaa, ja poliisit ottavat kadun hallintaansa. Kaksi heistä siirtää kiinniotetun nuoren pahoinpitelijän koppiautoon ja alkaa sen jälkeen keräillä tämän kavereilta kiinniotetun tavaroita mukaan laitokselle.

Tämän saman porukan käytökseen poliisi on puuttunut viime aikoina tiuhaan.

Nuorten keskuudessa on havaittu jengiytymisen esiastetta, ja tilanteeseen halutaan puuttua heti.

Poliisi aloitti Oulussa viime viikonloppuna tehovalvonnan yhdessä kaupungin, seurakunnan ja Walkersin jalkautuvan nuorisotoiminnan kanssa. Tätä on tarkoitus jatkaa pitkälle kesään.

Viime aikojen tunnetuin esimerkki tämän tyyppisestä nuorison välivaltaisesta toiminnasta Oulussa on Haukiputaalla viime kuussa kahden nuorisoporukan välienselvittely.

Oulun Ankkuri-tiimissä ja NURRI-hankkeessa työskentelevä nuorisotyönohjaaja Jussi Ontero kertoo, että vaikka tappelu on pienen porukan juttu, sellaisen seuraaminen kiinnostaa huomattavasti isompaa joukkoa. Ja käyttäytymismalli saattaa näin levitä.

Poliisin mukaan pahimmassa tapauksessa tällaisella aseella heiluvat voivat päästä hengestään, jos aseella osoittelee poliisia, jonka on pakko reagoida nopeasti.

Nuorisotyönohjaaja Jussi Ontero on iloinen siitä, että jalkautuvaan nuorisotyöhön on vakinaistettu Oulussa kolme uutta henkilöä.

Kaverit vaikuttavat eniten

Alaikäisten väkivaltainen ja raaistuva käyttäytyminen on arkipäivää Oulussa, mutta poliisi ei halua, että Pohjois-Suomen pääkaupunkiin muodostuu jengejä Etelä-Suomen malliin.

Keskusrikospoliisi on ollut huolissaan useista Helsingissä ja kaupungin lähialueilla toimivista katujengeistä, joista osalla on yhteyksiä myös järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

– Oulussa en puhuisi vielä jengeistä. Enemmänkin on kyse kaveriporukoista, joilta puuttuu ajanviete ja harrasteet. Keräännytään keskustaan ja käyttäydytään huonosti, sanoo ylikonstaapeli Antti Tikkanen Oulun poliisista.

Myös ylikomisario Jyrki Kivirinnan mukaan Oulussa on toistaiseksi kyse kaveriporukoiden välisistä nahisteluista. Hänellä on kokemusta järjestyksenpidosta jo 1990-luvulta Oulun Kristalliyön ajoilta saakka. Oulun kristalliyö oli elokuussa 1990 tapahtunut nuorisomellakka. Paikalla oli tuhatkunta nuorta, jotka pahoinpitelivät poliiseja ja runtelivat poliisiautoja.

Kivirannan mukaan aikaisemmin nuorisoporukat syntyivät alueelliselta pohjalta. Oltiin jostakin kylästä tai kaupunginosasta. Sosiaalisen median myötä tällainen on kadonnut. Korttelilla tai kaupunginosalla ei ole suurtakaan merkitystä porukoiden synnyssä. Nyt määrittävä tekijä saattaa olla musiikkigenre, nuorisokulttuuri tai joku muu kiinnostuksen kohde.

Nuorten on siis paljon helpompaa verkostoitua ja olla tekemisissä kuin ennen. Se on hyvä, mutta joskus huonokin asia.

– Näille nuorille, jotka ovat nyt ongelmia aiheuttaneet, on kasaantunut ongelmia pikkuhiljaa eri syistä, sanoo Kivirinta.

Poliisi kertoo, että alaikäisten väkivaltainen käyttäytyminen on lisääntynyt paitsi kaupungilla viikonloppuisin, myös kouluissa. Osin väkivalta on raaistunut.

Kotiolot vaikuttavat, mutta kaveripiirillä on Tikkasen mukaan suurempi merkitys ja vaikutus.

Porukasta löytyy kohtalotovereita ja siinä on Kivirannan mukaan eväät jengiytymiseen.

– Haluamme tukea näiden nuorten kasvatustyötä, mutta toki päävastuu on kotona, sanoo Kivirinta.

– Tämä voisi olla kasvualusta jengeille. Siksi halutaan puuttua nyt ennen kuin näillä porukoilla on tunnukset ja värit, sanoo Tikkanen.

Koko kevätkesän jatkuvalla valvonnalla on tarkoitus rauhoittaa tilannetta olemalla näkyvästi läsnä kaupungilla.

Nuoret eivät tunnisteta etnistä vastakkainasettelua

– Se on huolestuttavaa ja vaarallista, jos aletaan osoittelemaan tietynlaisia ihmisiä, sanoo Jussi Ontero.

Ontero selittää että varsinkin hänen tietämillään potentiaalisilla häiriökäyttäytyjillä on voimakas näyttämisen halu.

– On huolestuttavaa, että oma kunnia on niin tärkeä asia. Sitä ei haluta menettää missään tilanteessa ja juuri se saattaa aiheuttaa tilanteiden kärjistymistä.

Ylikonstaapeli Tikkanen on vakuuttunut, että kaupungilla olisi viikonloppuisin paljon rauhattomampaa, jos poliisi ei olisi paikalla.

Sekä poliisi että nuorisotyöntekijät korostavat, että nuoriso on huomattavasti fiksumpaa kuin sukupolvi tai kaksi sitten. He ovat koulutetumpia, kansainvälisempiä ja avarakatseisempia kuin aiemmin, mutta aina on myös niitä, jotka eivät osaa käyttäytyä.