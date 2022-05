Herätys: Eduskunnassa odotetaan Nato-äänestystä | Ylen ylioppilaskone kertoo valmistuneet | Koronakoira haistaa jopa virusmuunnokset

Eduskunnassa odotetaan Nato-äänestystä, lähetekeskustelu kesti yli puolenyön

Eduskunnan odotetaan äänestävän tänään Suomen hakemisesta sotilasliitto Natoon. Lähetekeskustelu asiasta kesti eilen yli 14 tuntia ja jatkui liki puoli yhteen yöllä . Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta kokoontuu aamulla kello kahdeksan valmistelemaan Nato-kannasta mietintöä. Palautekeskustelu on määrä käydä kello 12 alkavassa istunnossa, jota voi seurata Yle Areenassa .

Uudet ylioppilaat saavat tietää arvosanansa tänään

Yli 260 Ukrainan sotilasta evakuoitu Azovstalista

Ukrainan puolustusministeriö on vahvistanut sotilaiden evakuoinnit Azovstalin terästehtaalta. Sotilaat on evakuoitu Venäjän tukemien separatistien hallitsemille alueille. Venäjä on piirittänyt pitkään valtavaa terästehdasta Mariupolissa.