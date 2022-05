Analyysi: Putin siirsi maalitolppia – nyt ongelmana ovatkin Naton tukikohdat Suomessa, ei itse jäsenyys

Kommentin sävy on sovittelevampi kuin vielä joulukuussa. Tuolloin Putin ilmoitti , ettei Venäjä voi hyväksyä lainkaan Naton laajenemista itään.

Jos Putinin sanat välittyvät myös tekoihin, se olisi valtava helpotus Suomen päätöksentekijöille. Suomessa on oltu huolissaan Venäjän painostuksesta jäsenyysprosessin aikana, kun Naton turvatakuut eivät vielä ole voimassa.

Miksi Putin on nyt siirtänyt maalitoppiaan? Ulkopuolelta tätä on mahdotonta sanoa, mutta joitain arvauksia voi esittää.

Venäjällä ymmärrettäneen hyvin, että Suomen Nato-aikeisiin on hyvin vaikea enää vaikuttaa. Jäsenyyden takana on valtion johto, valtaosa kansanedustajista ja kansalaisten suuri enemmistö.

On vaikea kuvitella keinoja, joilla tätä asetelmaa saisi enää muutettua.

On siis helpompaa niellä tappionsa ja siirtyä uusiin vaatimuksiin.

Periaatteessa Naton jäsenmaiden kaikki joukot ovat Naton joukkoja. Suomen liittyessä Natoon sen joukot kasvavat Suomessa puolustusvoimien joukkojen verran. Tästä tuskin on kuitenkaan kyse.

Ainakin aiemmin Venäjä on vastustanut Naton ohjusjärjestelmien ja Nato-maiden yhteisten tukikohtien perustamista lähelle sen rajoja.

Esimerkiksi Baltian maissa ja Puolassa on Naton kansainvälisiä tukikohtia, joiden tarkoitus on ehkäistä Venäjän aggressiota. Lisäksi Natolla on Romaniassa ja Puolassa Yhdysvaltain ohjuspuolustustukikohdat, joskin Puolassa ohjukset ovat käyttökunnossa vasta tänä vuonna.