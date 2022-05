Yle Ukrainan Mykolajivissa, jonne sataa jatkuvasti Venäjän raketteja – eläkeläisrouvan haave: ”Toivottavasti tämä painajainen päättyy pian”

MYKOLAJIV . Venäjän rintaman lähellä Mykolajivissa ei tarvita herätyskelloa, sillä ilmahälytykset kertovat, milloin on aika havahtua ja valpastua. Tänään maanantaiaamuna kaupunkilaiset herätettiin sireeneillä viiden jälkeen.

Eläkeläinen Zinaida Kobetš asuu ikävästi juuri sillä puolella kaupunkia, joka on kaikkein lähimpänä rintamaa. Mykolajivin kaakkoiskulman lähiöstä on Venäjän etulinjan asemiin vain reilut kymmenen kilometriä.

Venäjän tulituksessa karaistuneet paikalliset asukkaat eivät kuitenkaan käytä mitään suojavarusteita. Mistäpä niitä kaikille asukkaille edes riittäisi, hyvä kun sotilailla on varusteensa.

Eläkeläiselle sekään ei silti ole pikkujuttu. Lasien vaihtaminen maksaa 70 euroa. Se on yhtä paljon kuin mitä hän ansaitsee kuukaudessa eläkkeenä.

Toisen ikkunaruudun lasien väliin on jäänyt tapahtumasta muisto, pala metallia – pala Venäjän raketista.

Rypäleaseet on kielletty, ei tosin Venäjän mielestä

Raketit ovat peräisin Venäjän raketinheittimistä, joita Ukraina ei ole onnistunut tuhoamaan. Niillä on pelottavat nimet - Smertš eli pyörremyrsky ja Uragan eli hurrikaani. Rakettien kantama on useita kymmeniä kilometrejä.

Yli sata maata on hyväksynyt sopimuksen, jolla rypäleaseet kielletään. Venäjä ei kuitenkaan ole kieltäjien vaan käyttäjien joukossa.

Kobetšin asuinalueelle numero kuusi on osunut lukemattomia rypäleammusten kappaleita, ja niiden jäljet näkyvät selvästi. Usein asfaltissa erottuu mustunut matala kuoppa, josta lähtee säteittäin tummia viiruja.

Ympärillä nousevat neuvostoaikaiset kerrostalot ovat korkeita ja kuluneita. Niiden keskellä aukeaa kuitenkin vehreä sisäpiha. Siellä on pieniä putiikkeja, jotka näyttävät olevan ehjiä ja auki normaalisti.

Kadun varressa on toisin. Valkoisena kukkivan hevoskastanjarivin jatkona on kauppojen jono. Vanerilevyt peittävät niiden kaikki näyteikkunat. Osa liikkeistä on kiinni, ja loputkin näyttävät suljetuilta.