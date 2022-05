Azovstalista evakuoitu yli 260 sotilasta Venäjän tukemien separatistien hallitsemiin kaupunkeihin – kolme keskeistä uutista illalta ja yöltä

"Tehtävä ohi"

Ukrainan sotilasjohto ilmoitti varhain tiistaina, että sotilaiden taistelutehtävä, Venäjän piirittämän Azovstalin terästehtaan puolustaminen, on ohi. Asevoimien pääesikunnan mukaan pyrkimykset pelastaa vielä Azovstalissa loukussa olevat sotilaat jatkuvat. Se kutsui sotilaita "aikamme sankareiksi".

Ukrainan puolustusministeriö kertoi yöllä, että yli 260 sotilasta on evakuoitu Azovstalin terästehtaalta Mariupolista. Asiasta uutisoi muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun) .

Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Malyar ilmoitti, että 53 vaikeasti haavoittunutta taistelijaa on kuljetettu Venäjän tukemien separatistien hallitsemaan Novoazovskin kaupunkiin sairaalahoitoon. Lisäksi yli 200 sotilasta on evakuoitu humanitaarista käytävää pitkin Olenivkaan, joka sekin on kapinallisten hallinnassa.