Kuusamon Suurpetokeskuksella on yhä useita epäkohtia korjattavana – karhunhoitaja kertoo, että edellinen hallitus oli haluton uudistuksiin

– Reiät oli tehty tv-ryhmiä varten kamera-aukoiksi. Siellä on myös kymmeniä tuhansia metrejä ehjää rautalankaa, nyt puhutaan kahdesta reiästä, jotka on nyt suljettu ja korjattu. Kaikkia aitarakenteita vahvistetaan, kertoo karhunhoitaja Pasi Jäntti .

"Tämä on kuin 30-vuotiaan auton kuntotarkastus"

Seuraava työvaihe oli eläinten ruokahuoltotilojen uudistaminen. Tarkastuskertomuksessa todetaan, että rehuvarasto on siisti ja siellä on selkeät kirjalliset ohjeet ruokintaan.

– Nyt on vuorossa tarhan uudistaminen, että se vastaa tämän päivän tarpeita kaikilta osin. Se on tämän vuoden projekti, kertoo Jäntti.

– Korjausvelkaa on kertynyt pitkältä aikaa. Voisi ajatella, että tämä on kuin 30-vuotiaan auton kuntotarkastus. Kun tarhan korjausta on aina siirretty ja siirretty, niin nyt sitä on paljon.