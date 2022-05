Kuka maksaa palkkaerot pois sote-alalta? Ammattijärjestöt ajavat tilipusseihin kärkitasoa, kuntia uhkaa kaatua ja valtio seuraa sivusta

Palkkaharmonisointi eli samoissa tehtävissä työskentelevien palkkaerojen poistaminen on meneillään sote-kuntayhtymissä ympäri maan. Urakka ei valmistu tänä vuonna, joten hyvinvointialueet jatkavat työtä.

Esimerkiksi Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä Siun sotessa on poistettu samoissa tehtävissä työskentelevien palkkaeroja viiden vuoden ajan. Tarkastelu koskee kaikkia kuntayhtymän yli 7 300 työntekijää.

– Palkkaharmonisointi tavoittelee sitä, että olisi sama tehtäväkohtainen palkka, jos työn vaativuus on arvioinnin mukaan sama. Se on lainsäädännön mukaan työnantajan velvollisuuskin, Siun soten henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen selvittää.

Siun sotea perustettaessa vuonna 2017 osapuolet sopivat, että tavoite on saavuttaa eri sopimusalojen palkoissa yleinen taso vuoden 2019 loppuun mennessä.

Henkilöstöjohtajan mielestä ensimmäinen tavoite onnistui. Hän arvioi, että Siun sotessa palkkataso on nyt yleisen tason ja niin kutsuttujen kärkipalkkojen välissä.

Työntekijäpuolen näkemys on erilainen siitä, mille tasolle palkat pitäisi sovittaa ja kuinka nopeasti.

Kiistaa palkkatasosta ja muutosvauhdista

– Keskimääräinen taso on työnantajan näkemys oikeasta tasosta. Työtuomioistuimessa päätös on kuitenkin aiemmissa vastaavissa tapauksissa ollut korkein taso. Se on myös Tehyn vaatimus, toteaa Tehyn Siun soten ammattiosaston koordinoiva pääluottamusmies Markku Nuutinen.