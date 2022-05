Terhi Lindholm taisteli vuosia tasa-arvon eteen töissä – nousi nyt miehiseltä alalta kunnanjohtajaksi: "Häirintää ja asiatonta käytöstä on yhä"

Vasta valittu Pyhtään kunnanjohtaja Terhi Lindholm on ensimmäistä kertaa työpaikallaan.

On kulunut alle vuorokausi siitä, kun valtuusto valitsi Lindholmin yksimielisesti kunnanjohtajaksi. Työt alkavat vasta elokuussa, mutta hänet tunnistetaan heti. Eri puolilta kuuluu tervetulotoivotuksia ja onnitteluja.

Haastattelua tehdään kunnantalon lounasravintolassa, joka on kaikille avoin. Lindholm on tyytyväinen siihen, että ravintola on selvästi tapaamispaikka. Lindholm haluaa olla helposti lähestyttävä johtaja.